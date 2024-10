Anvisa suspende venda, uso e propaganda do "chip da beleza"

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta sexta-feira (18/10), a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados, conhecidos como "chips da beleza".

O chip é uma terapia hormonal para fins estéticos, mas também é usado para tratamento de sintomas da menstruação e da menopausa. O chip já era proibido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) por riscos à saúde.

Conforme a Anvisa, a decisão foi tomada após denúncias apresentadas por entidades médicas. Em dezembro de 2023, sete organizações enviaram uma carta à agência pedindo providências com relação a estes implantes. O documento foi assinado pela Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso), a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE), a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Segundo as entidades, há uma alta no atendimento de pacientes com problemas de saúde devido a implantes que misturam hormônios. "Chip da beleza" é o nome dado aos implantes de gestrinona, um hormônio sintético da progesterona, responsável por aumentar a taxa de testosterona (hormônio masculino).

Além da suspensão, a Anvisa também publicou um alerta sobre o uso dos chips. "Implantes hormonais manipulados popularmente conhecidos como chips da beleza não foram submetidos à avaliação da Agência e não existem produtos semelhantes devidamente registrados para fins estéticos, tratamento de fadiga ou cansaço e sintomas de menopausa. A utilização de implantes hormonais manipulados pode trazer graves riscos à saúde", alerta.

"O uso de hormônios é seguro quando são utilizados produtos devidamente regularizados e que possuem estudos que comprovem qualidade, segurança e eficácia para os fins a que se destinam. Não coloque a sua saúde em risco. Busque orientação médica antes de iniciar qualquer tratamento hormonal", recomenda a agência.

Os principais efeitos colaterais e riscos associados aos implantes hormonais, de acordo com a Anvisa, são: elevação do colesterol e triglicerídeos no sangue, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral (AVC), arritmia cardíaca, crescimento excessivo de pelos em mulheres, queda de cabelo, acne, alteração na voz, insônia e agitação.