Homem que gravou falas racistas não voltou para presídio depois de saidinha

Homem gravou vídeo dizendo que "preto tem que entrar no chicote" e "tomar água do vaso"

O homem que gravou um vídeo com falas racistas que viralizou nas redes sociais no fim de semana em Belo Horizonte está foragido desde que não retornou ao presídio durante uma saída temporária no início deste ano.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o homem identificado como Alessandro Pereira de Oliveira teve o benefício de saída temporária concedido pela Justiça em março deste ano e não retornou no prazo determinado, sendo registrado como fuga por abuso de confiança. Ele possui mandado de prisão em aberto.

Além disso, Alessandro tem ao menos outras três passagens pelo sistema prisional mineiro.

Entenda o caso

Na semana passada, Alessandro, que trabalhava como funcionário de um bar do bairro Universitário, na Região da Pampulha, publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece “criticando” uma reclamação de uma cliente durante um atendimento no estabelecimento. Veja o registro:

"Trabalhar em bar não é fácil. Maldita Princesa Isabel que assinou a Lei Áurea pra acabar com a escravidão. Preto tem que entrar no chicote e no tronco mesmo. Não tem conversa não. Não sei se preto tem razão pra reclamar de copo, tem que tomar água do vaso. Eu tinha que ter vivido na época dos barões, cortar essa raça no chicote. Amarrar no tronco e chicote estalando no ombro, amarrado dentro da caixa de ferro e deixar o dia inteiro no sol. Vou ter que aturar macaco me enchendo o saco".

O Ministério Público acionou a polícia durante o fim de semana para apurar o caso. A reportagem do Estado de Minas tenta contato com o dono do bar e aguarda retorno.