Duas pessoas ficam feridas após carro colidir contra árvore na Asa Sul

Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir contra uma árvore na madrugada desta segunda-feira (21/10). O acidente ocorreu por volta de 00h25, próximo ao Setor Comercial Sul, em frente ao Hospital Sarah Kubitschek. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), dois passageiros do veículo, um homem de 39 anos e uma mulher de 22, tiveram de ser transportados ao Hospital de Base, pois queixavam-se de dores no corpo.

Quatro patrulhas foram empenhadas para prestar socorro às quatro pessoas que estavam no veículo Honda HRV, de cor cinza. O homem de 39 anos, identificado pelas siglas R.X.P, apresentava, segundo o CBMDF, dor torácica e abdominal, estava consciente e orientado e após protocolo de trauma, foi transportado para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). A mulher de 22 anos, identificada como E.G.B, foi encontrada fora do veículo deitada ao solo, consciente e orientada, queixando-se de dor na região lombar e abdominal. Ela foi transportada para o mesmo hospital.

Um homem identificado pelas siglas E.C.S., idade não informada, foi avaliado no local e não necessitou de transporte. Já um homem de 40 anos, também passageiro, queixava-se de dor no ombro e após regulação não necessitou de transporte. Não há informações sobre quem dirigia o veículo no momento do acidente.

O CBMDF informou que a dinâmica do acidente é desconhecida. Após os atendimentos, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).