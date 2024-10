Personal trainer é assassinado oito meses depois de perder a mulher

Um novo crime chocou Petrolina na noite desta segunda-feira (21/10). O personal trainer Givanny Diniz Carvalho, de 36 anos, foi assassinado a tiros na Vila Mocó. Um homem encapuzado abordou e atirou várias vezes contra a vítima.

A Polícia Civil investiga o caso. A motivação do crime ainda é um mistério.

Giovanny era viúvo da também personal trainer Aila Pimenta. Ela morreu em fevereiro após um choque elétrico. O acidente ocorreu quando ela foi tirar as roupas do varal, que estava preso no suporte do ar-condicionado.

Na ocasião, Givanny e a filha mais velha também foram eletrocutados.

Leia também: Por que há corrida na África por lançamento de satélites

O casal tinha três filhos. A mais velha, de 6 anos, presenciou a tragédia.

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou nota sobre o caso: "O corpo foi encaminhado para o IML e um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria".