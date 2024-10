Atletas que morreram em acidente terão velório coletivo em Pelotas

O velório coletivo das vítimas que morreram no acidente de trânsito na BR-376, em Graratuba (PR), está marcado para esta terça-feira (22/10), a partir das 16h. A cerimônia será realizada na sede campestre do clube de remo Centro Português 1º Dezembro, em Pelotas (RS). Ao todo, nove pessoas morreram, sendo sete atletas, um coordenador e o motorista da van que transportava a equipe.

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou o transporte das urnas funerárias das vítimas. O translado foi feito com a aeronave C-105 Amazonas, que decolou as 23h do Aeroporto Internacional de Curitiba, no Paraná, rumo ao Aeroporto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O pouso na cidade gaúcha ocorreu por volta de 00h30 desta terça-feira.

As vítimas foram identificadas como Samuel Benites Lopes (15 anos), Henry da Fontoura Guimarães (15 anos), João Pedro Kerchiner (17 anos), Helen Belony (20 anos), Nicoli Cruz (15 anos), Angel Souto Vidal (16 anos), Vitor Fernandes Camargo (17 anos), o coordenador Oguener Tissot (43 anos) e o motorista Ricardo Leal da Cunha (52 anos). Um atleta, identificado como João Milgarejo, de 17 anos, sobreviveu ao acidente.

A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias. O acidente envolveu a equipe de remo do projeto Remar Para o Futuro, que é uma parceria entre a gestão municipal, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o clube Centro Português 1º de Dezembro.

A delegação voltava de São Paulo, onde participou do Campeonato Brasileiro Unificado na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), quando, na noite deste domingo (20/10), foi atingida por uma carreta na BR-376, nas imediações de Guaratuba, divisa entre Paraná e Santa Catarina.

O clube Centro Português 1º de Dezembro lamentou a morte dos atletas e do coordenador. "Manifestamos nossas condolências às famílias e amigos por essa inestimável perda, desejando que encontrem em Deus o conforto necessário para superar este momento de tamanha dor. O legado, as conquistas e o comprometimento deles continuarão vivos e nossas memórias", disse.