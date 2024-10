Violência contra médico em ambiente de trabalho bate recorde em 2023

No caso da média de boletins de ocorrência registrados entre 2013 e 2023, observa-se que Amapá, Roraima e Amazonas são os estados brasileiros que apresentam o maior número de incidentes de violência contra médicos, considerando o total de profissionais registrados. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, para cada mil médicos no Amapá, houve 39 ocorrências de violência. Em Roraima, essa taxa foi de 26 boletins para cada mil profissionais, enquanto no Amazonas, identificaram-se 24 ocorrências.

O estado do Rio Grande do Norte não conseguiu enviar as informações requisitadas dentro do prazo, enquanto o Acre declarou não possuir os dados em sua base. No caso dos estados do Mato Grosso e Paraná as informações sobre violência em hospitais e clínicas médicas abrangendo todas as profissões. Nesse sentido, o CFM fez uma estimativa mínima de 10% que se restringiria apenas aos médicos. Uma análise similar foi realizada em relação ao Rio de Janeiro, onde uma parte significativa das ocorrências não especificou a profissão da vítima, marcando-a como “ignorada”; além disso, o Rio Grande do Sul forneceu apenas dados sobre a violência direcionada a médicos, sem indicar o local dos incidentes.