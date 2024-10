Aviação

O que se sabe sobre a queda do caça da FAB em Natal Antes de ejetar-se, piloto desviou o avião — em operação desde 1976 — para uma área desabitada de Parnamirim. Só neste ano, foram registrados no país 136 acidentes aéreos, com 127 mortes, maior número de vítimas desde 2016