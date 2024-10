PM é preso suspeito de matar personal trainer em Petrolina (PE)

Um policial militar de 35 anos foi preso, nesta terça-feira (22/10), suspeito de assassinar a tiros o personal trainer Giovanny Diniz Carvalho, em Petrolina (PE).

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (21/10). Em imagens de uma câmera de segurança é possível ver um homem encapuzado atirar ao menos sete vezes contra a vítima. O personal trainer morreu no local.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a prisão do suspeito ocorreu por meio da 25ª Delegacia de Homícidios de Petrolina.

"O acusado é um policial militar e, por ser um crime comum e não militar, as investigações do caso ficarão a cargo da Polícia Civil. No âmbito da PMPE, será instaurado um processo administrativo", afirmou a PCPE à Folha de Pernambuco.

Personal trainer era viúvo desde fevereiro

Giovanny Diniz Carvalho, de 36 anos, era viúvo da também personal trainer Aila Pimenta. Ela morreu em fevereiro, quando foi tirar as roupas do varal, que estava preso no suporte do ar condicionado, e levou um choque elétrico.

O casal tinha três filhos. Giovanny e a filha mais velha, de 6 anos, também foram eletrocutados.