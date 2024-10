Idoso morre e cinco pessoas são hospitalizadas após tiroteio no RJ

Um homem de 60 anos morreu baleado durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, nesta quinta-feira (24/10). A vítima foi identificada como Paulo Roberto de Souza. Segundo Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) o homem chegou ao hospital já morto, com perfuração na região da cabeça. Ainda de acordo com a unidade hospitalar, outras duas pessoas foram baleadas:

Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49 anos, com perfuração em crânio, foi entubado e seu quadro é gravíssimo;



Alayde dos Santos Mendes, 24 anos, com perfuração em coxa direita, estável e em acompanhamento médico;

De acordo com o G1 RJ, três pessoas foram atendidas no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB). Um homem de de 48 anos e dois jovens de 27 anos. O Correio entrou em contato com o HFB, mas até o momento da publicação da matéria não obteve resposta. A matéria será atualizada em caso de resposta.

O que aconteceu?

Durante a operação, que tem o objetivo de prender ladrões de cargas houve troca de tiros entre a polícia e criminosos. Os criminosos colocaram fogo em carros e fizeram barricadas para impedir a operação da PM. Uma escola e dois postos de saúde foram fechados.

A Avenida Brasil ficou fechada de modo intermitente ao longo da manhã, gerando engarrafamentos. O Rio Ônibus informou que mais de 20 linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da avenida.

Segundo a Tv Globo, vários motoristas abandonaram carros na rua e seguiram a pé, tentando fugir dos tiros. Agentes do 16º Batalhão de Polícia Militar estão nas nas comunidades Cinco Bocas, Pica Pau e Cidade Alta.