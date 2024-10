Enem 2024: prova reunirá mais de 5 milhões de participantes

Provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) estão marcadas para 3 e 10 de novembro - (crédito: Divulgação/INEP)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 promete ser o maior de todos os tempos, com a participação de mais de cinco milhões de estudantes, segundo dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com um cenário competitivo, a preparação se torna fundamental. As provas acontecerão 3 e 10 de novembro e o gabarito divulgado no dia 20 do mesmo mês. O anúncio do resultado está marcado para 13 de janeiro de 2025.

A redação é uma das principais preocupações dos participantes do exame. Empregar todas as palavras do tema no texto, de preferência no primeiro parágrafo, é um dos segredos, segundo o professor especialista Rômulo Bolivar, da Rede Daltro. “Depois é interessante utilizar sinônimos ao longo da redação”, explica.

O professor também destaca a importância de identificar o problema social do tema para desenvolver a redação. “Se o assunto for educação, por exemplo, o estudante pode falar sobre abandono ou evasão escolar”, completa. Outra dica do professor é utilizar personagens de filmes, séries ou novelas para traçar um comparativo de situações vividas por eles com a realidade e os problemas sociais para enriquecer a argumentação.

Philip Murdoch, CEO da Legacy School, orienta aos pais para controlar o uso excessivo de celulares, que podem acabar atrapalhando os estudos. “Estabeleça limites claros: defina regras claras sobre o tempo de uso do celular. Com horários específicos para o uso de dispositivos eletrônicos e certifique-se de que esses limites sejam respeitados. Estimule o hábito da leitura oferecendo uma variedade de livros que despertem o interesse dos seus filhos”, pontua.

Segundo ele, também é importante criar um ambiente acolhedor e tranquilo para a leitura, e participar de discussões sobre os livros lidos para fortalecer o vínculo familiar. “Ajude seu filho a manter uma rotina equilibrada e enriquecedora, reduzindo o uso excessivo do celular e promovendo atividades que contribuem para o seu desenvolvimento integral”, orienta o profissional.

Os profissionais da Rede Daltro Educacional também chamam a atenção para outros detalhes relevantes na preparação para o Enem. Entre eles estão: fazer um planejamento de estudo, revisar os conteúdos com frequência, fazer simulados regularmente, organizar grupos de estudos, cuidar da saúde e treinar o gerenciamento do tempo de prova.

Outro grande desafio para os estudantes é a matemática. A SuperGeeks, escola de competências do futuro, lançou o curso SuperMath. Esse novo curso faz uso do Soroban (), um antigo dispositivo de cálculo de origem japonesa, derivado do Suanpan (ábaco chinês), introduzido no Japão no final do século XVI.

Os estudantes do ENEM poderão utilizar as aulas para aprenderem a realizarem cálculos mentais rapidamente e com perfeição, ao mesmo tempo que desenvolvem a concentração, atenção, memorização, percepção, coordenação motora e cálculo mental. Durante o curso, os alunos são imersos em uma jornada de aprendizado que combina técnicas tradicionais e modernas, proporcionando uma experiência prática e enriquecedora.

“O SuperMath representa uma oportunidade excepcional para desenvolver e aprimorar as habilidades matemáticas e cognitivas, preparando os estudantes para os desafios que os esperam no futuro. Dessa forma, mais crianças e adolescentes brasileiros poderão atingir altos padrões de proficiência na disciplina, transformando suas vidas”, conclui Marco Giroto, sobre a importância do lançamento do curso e suas perspectivas para o futuro.