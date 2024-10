Caso Marielle: Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são julgados nesta quarta

O julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz no 4º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está marcado para esta quarta-feira (30/10), a partir das 9h. Ambos são acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. A sessão será transmitida ao vivo no Youtube.

Os dois acusados vão participar do júri popular por videoconferência diretamente das unidades onde estão presos. Ronnie Lessa está na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Élcio Queiroz está no Centro de Inclusão e Reabilitação, em Brasília.

Além disso, serão ouvidas nove testemunhas, sendo sete indicadas pelo Ministério Público estadual e duas pela defesa de Ronnie Lessa. A defesa de Élcio Queiroz desistiu de ouvir as testemunhas que havia requerido.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz respondem por duplo homicídio triplamente qualificado — motivo torpe, emboscada e recurso que impossibilitou a defesa da vítima — e pela tentativa de homicídio cometida contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle na época.

Neste ano, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, e o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na época da morte, o delegado Rivaldo Barbosa, foram presos. O processo que envolve os supostos mandantes está no Supremo Tribunal Federal (STF).

Com informações da Agência Brasil*