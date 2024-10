Mãe morre atropelada pelo filho no RJ e polícia suspeita que foi intencional

Mãe morre atropelada pelo próprio filho no RJ - (crédito: Reprodução/Instagram/@caduaqn)

Eliana Lima Tavares, de 59 anos, morreu atropelada durante a noite de segunda-feira (28), na Avenida Francisco Lamego, no bairro Jardim Carioca, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense.

Testemunhas contaram que Eliana estava andando com uma bicicleta elétrica quando foi atingida pelo carro do próprio filho. Ela morreu no local, e ele foi levado para a delegacia.

O suspeito, um estudante de medicina, possui histórico de comportamento agressivo. Testemunhas disseram que ele atropelou a mãe propositalmente.