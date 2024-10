Caso Marielle: sobrevivente detalha mudanças e impacto do crime na família

A assessora parlamentar de Marielle Franco, Fernanda Chaves, prestou depoimento nesta quarta-feira (30/10) durante o julgamento de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, acusados de assassinarem Marielle Franco e Anderson Gomes em março de 2018 no Rio de Janeiro.

Durante o seu depoimento, Fernanda lembrou de um acontecimento mais recente, cinco anos após o assassinato de Marielle e Anderson. Houve um evento na escola em que a menina se recusou a falar sobre a parlamentar por ainda ter medo. Marielle era madrinha de casamento de Fernanda e também apadrinhou a menina. Para além da relação de trabalho, as três tinham uma relação próxima e familiar.

"Ela não podia falar, porque não se sentia segura, começou a ter medo de falar sobre a sua madrinha. No fundo ela queria homenagear, mas não se sentia segura", declarou.

Durante a sua fala, Fernanda ainda comentou sobre o impacto do atentado na sua vida e na família. A ex-assessora de Marielle declarou que precisou se mudar na época e que sua filha chegou a ficar sem estudar por seis meses.

"O impacto sobre a minha filha foi o mais preocupante. No dia que a gente saiu do Rio de Janeiro, saímos de carro, escoltados, abaixados. E quando entramos dentro do avião ela (a filha) virou e falou: 'mamãe o que é assassinato?' Ela desconhecia o significado disso. Ela achava que era um acidente de carro. Ela não entendia o porquê a gente precisava fugir", revelou aos promotores.

O julgamento

O julgamento de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz está sendo realizado no 4º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde a manhã desta quarta-feira (30/10). Ambos confessaram o crime que levou à morte da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. A sessão será transmitida ao vivo no Youtube.