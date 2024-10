Morre cão da polícia que ajudou a apreender 11 toneladas de drogas

Na última terça-feira (29/10) morreu Turco, o cão da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O cachorro, da raça pastor-belga-malinois, atuou por oito anos e meio na corporação e ajudou na apreensão de mais de 11 toneladas de drogas. Ele foi o primeiro animal adquirido pela instituição no estado de Goiás e estava aposentado desde março de 2023.

No dia da aposentadoria, ele recebeu uma festa, uma placa com seu nome e um osso especial. Ele foi o primeiro cachorro do Grupo de Operação com Cães (GOC) no estado e conseguiu ser responsável por diversas apreensões e prisões.

Após a aposentadoria, ele foi adotado pelo policial que foi o tutor ao longo da carreira. Nos últimos dias de vida, Turco apresentava complicações de saúde provenientes de uma intoxicação que adquiriu por algum alimento ou planta na chácara onde morava.

A partida do animal abalou a equipe da PRF, e também todos que sabiam da importância dele no combate à criminalidade e na promoção da segurança naquela região.

