Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta quinta (31/10)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (31/10), cinco loterias: os concursos 3234 da Lotofácil; o 6572 da Quina; o 2162 da Timemania; e o 983 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Mega-Sena que seria sorteada nesta quinta (31/10) passou para sexta-feira (1º/11), devido ao feriado do Dia de Finados no sábado (2/11).

Problemas operacionais fizeram com que live do sorteio não iniciasse no horário previsto, às 20h.

* O sorteio ainda não foi iniciado. Aguarde mais informações.