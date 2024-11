Com problemas operacionais, sorteio das loterias atrasa nesta quinta (31/10)

O sorteio de loterias desta quinta-feira (31/10), realizado pela Caixa Econômica Federal, enfrentou um atraso. A transmissão ao vivo, que tradicionalmente começa por volta das 19h45 no canal oficial da Caixa no Youtube, sofreu atraso e começou apenas às 20h13. Os sorteios começaram às 20h23.

A apresentadora Nadiara Pereira entrou no ar pouco depois das 20h para dar mais informações ao público que acompanhava a transmissão. "Infelizmente ainda não foi possível iniciarmos os sorteios das loterias Caixa desta noite devido a problemas operacionais, mas fiquem tranquilos porque todos os sorteios acontecerão", informou.

"Seguimos trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente para que você possa acompanhar cada detalhe. Por isso todos os procedimentos que compõem a realização dos sorteios, desde o carregamento dos globos até o encerramento do concurso poderão ser acompanhados ao vivo através dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e também no Facebook."

Em outro link, o apresentador Pereira Jr. entrou ao vivo às 20h13, para iniciar os procedimentos prévios, que levam cerca de 15 minutos. Ele agradeceu a paciência dos telespectadores, devido ao fato de "nossa transmissão (estar) iniciando um pouquinho mais tarde hoje".

Ele também relembrou que o sorteio da Mega-Sena, que tradicionalmente ocorre na quinta-feira (31/10), passou para sexta (1º/11), devido ao feriado do Dia de Finados no sábado (2/11). A mudança havia sido anunciada desde o início do mês, mas o atraso não foi previsto.