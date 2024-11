Corpo de criança arrastada por enxurrada é encontrado

O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná na beira de um lago, na manhã desta sexta-feira (8/11). A menina, identificada como Kimberly Valentina Camargo, foi arrastada de sua casa após uma enxurrada que atingiu a cidade de General Carneiro, na madrugada de quinta-feira (7).

Kimberly foi vista por um morador por volta das 7h30 e acionou as autoridades. O tenente Daniel Kaneko Leal informou ao G1 que o local onde a menina foi encontrada foi isolado. "Estávamos retomando as buscas pela menina agora cedo e quando estávamos chegando no local, um civil nos parou e informou que teria localizado ela, na margem do rio. Fomos até o local e confirmamos. Infelizmente, já sem vida", explicou.

A criança morava em uma casa perto de um rio, quando foi arrastada pela enxurrada enquanto dormia. Os pais e as duas irmãs estavam no local, e conseguiram se salvar. Segundo o governo do estado, cerca de 1,7 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, sendo 1.450 em situação de vulnerabilidade social.

Em entrevista ao Jornal da Record, o pai da menina, Valter Camargo, deu uma declaração emocionante enquanto o corpo da filha ainda estava desaparecido. "Eu perdi tudo. Eu preferia perder tudo, mas estar com a minha filha comigo, queria estar com ela em meus braços, mas não consigo", disse.