Policiais que escoltavam empresário morto em aeroporto são afastados

Os quatro policiais militares responsáveis pela escolta do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), assassinado na sexta-feira (8), no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram identificados e afastados, neste sábado (9). Por meio das redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que os “responsáveis serão severamente punidos”.

Os policiais Adolfo Oliveira Chagas, Leandro Ortiz, Romarks César Ferreira de Lima e Jefferson Silva Marques de Sousa prestaram depoimento na manhã deste sábado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e na Corregedoria da Polícia Militar, onde tiveram os aparelhos celulares apreendidos. Eles foram contratados para fazer a escolta de Vinícius Gritzbach, mas, segundo uma das linhas de investigação do DHPP, os seguranças teriam falhado de forma proposital, indicando o horário do desembarque para os executores.

Durante o depoimento, os policiais afirmaram que um dos carros que buscaria o delator Gritzbach, no Terminal 2 do aeroporto, quebrou durante o trajeto, obrigando-os a seguir a escolta com apenas um veículo e um policial. Os outros três permaneceram no carro que havia quebrado. Os parelhos celulares dos quatro acusados foram apreendidos, onde passará por uma varredura para saber as últimas mensagens e ligações feitas, antes do crime.

O Crime

Vinícius Gritzbach vinha sendo ameaçado pelo PCC, pois já havia feito delações sobre o comando. Ele prometia revelar com detalhes toda a estrutura hierárquica, divisão de tarefas e como funcionava a lavagem de dinheiro.

Segundo a perícia, Gritzbach foi atingido, por pelo menos, 27 disparos na cabeça, tórax e braços. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mais três pessoas foram atingidas, dois motoristas de aplicativo e uma passageira, que desembarcava no aeroporto, mas todos estavam em estado estável, até o momento.

Por: Vanilson Oliveira