Homem morre queimado por ex-companheira que não aceitava término

Um homem de 39 anos morreu após ter o corpo queimado pela ex-companheira, que não aceitava o término da relação. O crime foi cometido na terça-feira (6/11) na Grande Vitória, enquanto a vítima dormia na companhia do filho.

Após o ocorrido, o homem foi levado para o hospital Jayme dos Santos Neves, porém não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi a queimadura.

A mulher foi autuada por dupla tentativa de homicídio qualificado.

O crime

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, em Cariacica, quando uma criança com o corpo queimado deu entrada no hospital.

O pai da criança também foi levado para a UPA com queimaduras. Ele tinha descoberto recentemente que a mulher com a qual se relacionava portava o vírus HIV e decidiu terminar o relacionamento.

A ex-companheira não aceitou a decisão e foi até a casa do homem durante a madrugada de terça-feira. Ela então jogou gasolina em cima do ex, que dormia junto ao filho, e ateou fogo neles.

A suspeita fugiu do local, porém foi localizada pelos policiais com queimaduras na região da canela, das coxas e dos pés. A mulher estava com uma faca e uma caixa de fósforo, que foram apreendidos. Não informações sobre o estado de saúde da criança.