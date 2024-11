Polícia da Bahia prende líder religioso suspeito de crimes sexuais

O líder religioso Kleber Aran Ferreira e Silva, 50 anos, foi preso preventivamente por suspeitas de abuso sexual contra mulheres. Executada pela Polícia Civil da Bahia, a detenção ocorreu no sábado (9/11), em Salvador , em cumprimento a uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia.

Aran Silva, como é conhecido o líder religioso, foi preso pela polícia durante um evento aberto ao público liderado por ele. O religioso é responsável pela templo Amor supremo, onde realizava supostas cirurgias espirituais

De acordo com denúncias acatadas pelo Ministério Público da Bahia, Aran Silva afirmava incorporar o ‘Dr. Fritz’ — um médico que líderes religiosos dizem incorporar. Sob comando do tal 'Dr. Fritz', as denúncias afirmam que Aran operava um esquema de abuso de poder e manipulação psicológica dentro do centro religioso e, dessa forma, atraía diversas seguidoras em busca de cura espiritual.

Segundo o MP-BA, ele convencia as vítimas, muitas delas fragilizadas emocionalmente ou com familiares doentes, de que manter relações sexuais com ele era necessário para realizar trabalhos espirituais e fornecer "energia" para as entidades. As vítimas relataram que Aran as coagia a consumir bebidas alcoólicas durante os encontros, o que aumentava sua vulnerabilidade e facilitava o abuso.

O Correio contatou a comunicação do TJ-BA e da Polícia Civil baiana para solicitar mais informações sobre o caso Aran Silva. Até o momento, não houve respostas.

Além de Salvador, o centro religioso opera em outras cidades brasileiras. Nas redes sociais, o líder religioso divulgava sua agenda de eventos capitais como Manaus, São Luís, Maceió e Aracaju. A reportagem também procurou a manifestação de Aran Silva por meio da associação Amor supremo, mas não recebeu resposta. Em caso de pronunciamento, o texto será atualizado.