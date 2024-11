PMs atiram por engano em motorista de aplicativo na Zona Norte do Rio

Bruno Bastos foi atingido por três tiros e está internado em estado grave, porém estável, no Hospital Salgado Filho, no Méier - (crédito: Reprodução/Tupi FM)

O motorista de aplicativo Bruno Bastos, de 46 anos, foi baleado por engano por policiais militares na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na altura de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, neste domingo (10/11).

Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) teriam confundido o carro da vítima com o veículo de criminosos e atirado.

Bruno Bastos foi atingido por três tiros e está internado em estado grave, porém estável, no Hospital Salgado Filho, no Méier. O caso aconteceu a poucos metros da delegacia de Inhaúma.

Motorista ajuda nas investigações

De acordo com Elisangela Jales, esposa da vítima, ele está lúcido, conversou com ela e com os policiais da Corregedoria Geral, que tentam esclarecer esse caso.

“Eles pegaram o Bruno e o colocaram na viatura rapidamente. Assumiram o voltande do carro que o Bruno estava dirigindo e colocaram próximo da delegacia pra ser periciado”, ressaltou a esposa de Bruno que disse ainda ter recebido um pedido de desculpas de um dos policiais.