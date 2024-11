Mulheres são agredidas por policias em supermercado em SC

Testemunhas capturaram imagens que mostram Aline caída no chão e, posteriormente, sendo colocada no porta-malas de uma viatura pelos policiais - (crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Duas mulheres foram agredidas por policiais militares no estacionamento de um supermercado em Içara, Santa Catarina. A vítima foi identificada como a advogada Aline Borges da Silva. A outra mulher seria mãe dela, uma servidora do Ministério Público Estadual de Santa Catarina (MP-SC). O caso ocorreu no sábado (9/11).

Testemunhas captaram imagens que mostram Aline caída no chão e, posteriormente, sendo colocada no porta-malas de uma viatura pelos policiais, enquanto sua mãe leva um tapa no rosto desferido por um PM. O vídeo circula nas redes sociais.

De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, Aline foi agredida ao se aproximar para observar uma abordagem policial no estacionamento. Ao ser questionada sobre sua presença no local, recebeu spray de pimenta no rosto. As informações foram reportadas pelo G1 SC.

Ela também contou ao g1 que foi chutada, imobilizada com um joelho em seu pescoço e perdeu uma unha devido a fortes torções em seus dedos por parte dos militares. A mãe de Aline sofreu um tapa no rosto, além de receber choques elétricos e empurrões.



A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SC) solicitou o afastamento dos policiais envolvidos, argumentando que essa medida é essencial "para que a responsabilidade seja adequadamente investigada e os responsáveis sejam acionados, além da necessidade de uma apuração minuciosa de todos os acontecimentos".

O Correio procurou a Secretaria de Segurança Pública do estado para um posicionamento, mas não obteve resposta até o momento da publicação da matéria. O espaço segue aberto.