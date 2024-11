Suspeito de matar crianças com açaí envenenado é preso no Rio de Janeiro

Policiais civis da Delegacia de Homicídios prenderam na madrugada desta quarta-feira (13), Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como a pessoa que deu açaí envenenado para Benjamin Rodrigues, de 6 anos, no bairro de Cavalcanti, na Zona Norte do Rio, no mês de setembro. Rafael se entregou na Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O amigo de Benjamin, Ythalo Raphael, de 7 anos, também morreu após comer o açaí do colega. Rafael da Rocha é ex-namorado da mãe do menino Benjamin.

No início das investigações, havia informações de que as crianças teriam comido bombom envenenado de uma suposta mulher.

Depois de ouvirem parentes das crianças, os agentes concluíram que, na verdade, Rafael, que estava sempre em contato com a família e esteve com a criança no dia do crime, deu um açaí com chumbinho para o menino.

Até o momento, ele nega as acusações, mas não compareceu para depor durante intimação e agora teve a prisão temporária decretada.