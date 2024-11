Sargento morre em acidente após caminhão do Exército cair em ribanceira

Um sargento do Exército Brasileiro morreu em um acidente de trânsito quando voltava de uma missão institucional, em Rondônia. O sargento era o carona no caminhão do Exército que capotou ao cair em uma ribanceira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ele foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora.

O acidente ocorreu na BR364, no quilômetro 790, na capital Porto Velho, por volta das 11h.

O sargento do Exército que morreu foi identificado como Guilherme Machado Brum e fazia parte do Comando de Fronteira do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), do Acre.

O veículo era ocupado por duas pessoas: o sargento que morreu e um soldado, que dirigia o veículo. Ele foi socorrido ao hospital para atendimento médico. Quando os agentes da PRF chegaram o condutor estava consciente.

Segundo a PRF de Rondônia o acidente ocorreu depois que o pneu dianteiro do caminhão estourou. Com isso, o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

O Correio procurou o Exército Brasileiro para comentar o caso, mas não teve retorno.

Ao G1 Rondônia, o 4º Batalhão de Infantaria de Selva lamentou o ocorrido e informou que o acidente ocorreu no momento em que os militares retornavam de um exercício de adestramento, realizado do município de Campo Novo de Rondônia/RO, para a sede da Organização Militar, em Rio Branco/AC.