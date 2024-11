Dois jovens estão desaparecidos na Bahia; principal suspeito está foragido

No dia 4 de novembro, Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, 25 anos, desapareceram após saírem para trabalhar como diaristas em um ferro-velho em Pirajá, bairro de Salvador. No sábado (9/11), a Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva de Marcelo Batista da Silva, dono do estabelecimento, sob suspeita de estar envolvido no sumiço.

Em nota ao Correio, a Polícia Civil confirmou que foi expedido um mandado de prisão contra o principal suspeito, que agora é considerado foragido. Marcelo Batista é citado como réu em pelo menos quatro processos, que variam entre danos materiais, lesão corporal, ameaça e tortura.

Ainda no comunicado, a polícia afirmou ter encontrado o carro de um dos suspeitos na última terça-feira (12/11). Veículo está em perícia, com presença de manchas que podem ser vestígios de sangue.

Acusações em entrevistas

Em uma declaração para a TV Bahia, Marineide Pereira, mãe de Paulo Daniel, disse que os rapazes foram acusados por Batista de terem roubado um gerador. No dia 7 de novembro, os familiares dos homens desaparecidos solicitaram ao Departamento de Proteção à Pessoa (DPP) que o dono da empresa disponibilizasse imagens da câmera de segurança do local.

Leia também: Mulheres são agredidas por policias em supermercado em SC

"Estou há quatro dias sem notícias do meu filho, sem saber se está vivo ou morto", declarou Marineide. "Só quero saber o que está acontecendo. Nesse instante desabei, porque escutei um depoimento de um ex-funcionário de lá [da empresa], que falou que era torturado. Só quero meu filho, vivo ou morto".

Antes de estar foragido, Marcelo Batista negou as acusações e, também em entrevista para a TV Bahia, disse que teve cinco toneladas de fardo de alumínio roubados nos últimos dois meses, tendo recuperado 500 quilos no dia 3 de novembro, após ter flagrado o momento em que os trabalhadores atuavam no crime. Ele disse que Paulo Daniel e Matusalém ajudaram os criminosos a furtar o material.

Leia também: Drogas com foto de Pablo Escobar são apreendidas em aeroporto

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles