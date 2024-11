Adolescente morre em viatura da PM após defender irmão autista em MG

Uma jovem, detida por militares, morreu dentro da viatura enquanto era levada para um hospital na noite dessa quinta-feira (14/11) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Thainara Vitória Francisco Santos, de 18 anos, foi presa por supostamente agredir policiais ao tentar proteger o irmão autista durante uma abordagem em casa.

Uma gravação, feitas por vizinhos da família, registraram os últimos instantes de Thainara com vida. Do lado de fora do apartamento, populares alertam para os policiais que "o menino é doente da cabeça" e que ele "não é envolvido [com o crime]". Os agentes seguem usando a força para imobilizar os irmãos. "É só ele parar de resistir", diz um dos oficiais.

Nas imagens, é possível ver que ao menos oito policiais participam da ação. Tanto a jovem quanto o irmão teriam supostamente agredido os oficiais, que decidiram, então, imobilizá-los. Thainara foi presa, mas, por ter se sentido mal, foi levada, de viatura, a um hospital. Ao chegar à porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Isa, a menos de dez minutos da casa, os policiais encontraram a jovem inconsciente e chamaram um médico, que constatou o óbito ainda no local.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os oficiais que aparecem nas imagens estavam em uma diligência para prender o suspeito de ter cometido um homicídio na tarde do mesmo dia e que, segundo informações, estava no Residencial Ibituruna II, no Bairro Vila dos Montes.

"Ao chegarem ao local, os militares tentaram realizar a condução do suspeito, mas foram atacados e agredidos por pessoas conhecidas dele, sendo necessário repelir as injustas agressões", explica a corporação.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, em nota, que instaurou inquérito para apurar o ocorrido e aguarda a conclusão do laudo pericial para atestar as circunstâncias e a causa da morte da mulher. "Com o avanço dos procedimentos, outras informações poderão ser divulgadas", finaliza o comunicado.

O ocorrido também segue sob apuração interna da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). "As investigações estão sendo conduzidas de forma rigorosa para assegurar que todos os detalhes sejam esclarecidos, pois o compromisso da instituição é com a transparência e a verdade", informa a corporação.