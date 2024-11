Janja manda recado em inglês para Elon Musk durante G20: 'F*ck you'

Durante comentário da primeira-dama do Brasil após painel no Cria G20, Janja da Silva manda recado em inglês para o dono da rede social X - (crédito: Reprodução/Governo do Brasil)

"Fuck you, Elon Musk", disse a primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, em referência ao dono do X, antigo Twitter, durante o G20 Social, neste sábado (16/11). Ela, ainda, afirmou que não tem medo do bilionário, que foi anunciado como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) no governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

A fala aconteceu após o painel "G20 Talks: Combate à Desinformação". Os participantes Jéssica Senra, Felipe Neto, Humberto Ribeiro e Mitzi Jonelle haviam acabado de apresentar o painel quando Janja pediu o microfone para comentar a fala dos painelistas.



A primeira-dama comentava sobre a importância do combate à desinformação, principalmente durante as enchentes no começo do ano no Rio Grande do Sul. Janja estava sendo aplaudida pelos pontos levantados quando uma buzina de navio a assustou.

A primeira-dama de abaixou rindo e acabou falando: "Acho que é o Elon Musk", fazendo uma brincadeira sobre o dono da rede social X estar se manifestando no local pelo som da embarcação. Em seguida, Janja continua: "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk", que na tradução para o português, seria "vai se foder".

Cria G20



O Cria G20 é um dos eventos relacionados ao G20 no Rio de Janeiro que tratou sobre transformação e engajamento social, debate sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a nova arquitetura financeira global e o enfrentamento às mudanças climáticas.