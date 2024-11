Polícia Federal investigará incêndio na casa de homem-bomba em Santa Catarina

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o incêndio ocorrido na manhã deste domingo (17/11) na residência do homem-bomba Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, em Rio do Sul (SC). A informação foi confirmada pelo diretor-geral da PF, Andrei Passos, ao Correio.



O incêndio aconteceu na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Bugad. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), uma moradora da casa foi retirada do local por populares durante o incêndio. O Correio apurou que trata-se de Daiane Dias, 41, ex-companheira de Francisco. Ela sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em 100% do corpo.

Daiane foi atendida, estabilizada e levada ao pronto-socorro de um hospital da região. Embora informações iniciais sugerissem que ela teria iniciado o fogo, a PF investigará as causas do incidente.

A perícia da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) foi acionada para auxiliar a PF.