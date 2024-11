"Bestão acabou se matando com fogos de artifícios", diz Janja sobre terrorista

Após recado a Elon Musk, a primeira-dama, Janja da Silva, falou mais coisas polêmicas durante comentário do painel no Cria G20, neste sábado (16/11), no Rio de Janeiro. "E o bestão lá acabou se matando com fogos de artifícios", afirmou sobre o terrorista que causou as explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília esta semana.

A fala surgiu enquanto ela explicava sobre a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no combate às fake news. "O Alexandre de Moraes tem sido um grande parceiro nessas questões das fakes news e tal. Mas, por mais que seja difícil o que ele está enfrentando e por conta do que aconteceu em Brasília, o inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogos de artifícios. Mas, enfim, incrível. A gente ri, mas é sério, gente. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas", afirmou.

Este não foi o primeiro comentário da primeira-dama a ganhar destaque. Antes da afirmação sobre o terrorista, Janja também disse "Fuck you, Elon Musk", após uma buzina de navio. O comentário gerou repercussões internacionais com direito a comentários do próprio bilionário e do ex-presidente Jair Bolsonaro.