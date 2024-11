Criança com paralisia cerebral é encontrada morta com sinais de violência

Uma criança de 4 anos com paralisia cerebral foi encontrada morta com sinais de violência e maus-tratos na noite desse domingo (17/11), dentro de casa no bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela funcionária de uma funerária, que foi contratada para fazer a retirada do corpo da criança e encontrou o menino com sinais de maus-tratos.

O registro policial narra que a criança estava desnutrida, com ferimentos pelo corpo, larvas de moscas na pele, fralda cheia de fezes e dentes com cáries e amarelados. Ainda de acordo com a solicitante, a mãe do menino perguntava se o serviço iria demorar muito e não apresentava sentimento pela morte do filho.

Em conversa com a PM, a mãe da criança, de 27 anos, disse que o filho se alimentava por sonda. Ontem de tarde, ela foi até o quarto dele para alimentá-lo, mas como ele estava dormindo, ela resolveu esperar até ele acordar. Por volta das 20h, ele retornou até o quarto do menino e já o encontrou frio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da criança.

A polícia ainda encontrou um registro policial recente que mostra que um outro filho da mulher, de seis meses, morreu por asfixia. A mãe afirmou que a criança se engasgou com o leite materno durante a amamentação.

A mulher e o namorado dela, de 23 anos, foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Os outros três filhos da mulher, de 9, 8 e 1 ano, ficaram com o Conselho Tutelar, que abrigou as crianças.

Em nota, a Polícia Civil informou que o casal suspeito de maus-tratos será ouvido na manhã desta segunda-feira (18/11). "Na ocasião, a perícia oficial da PCMG compareceu ao local dos fatos para realização dos primeiros levantamentos. Tão logo seja possível, outras informações poderão ser divulgadas".