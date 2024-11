Universidade tem de pagar R$ 50 mil a vigia vítima de "racismo recreativo"

Depois do acontecido, porém, o autor da ação, que trabalhava desde 2009 na instituição e havia sido promovido à função de vigia em 2020, precisou se afastar do trabalho e fazer acompanhamento psiquiátrico.

Por fim, ela utilizou do conceito de “racismo recreativo” , pois, ainda que não tenham sido usadas falas racializadas, “o reclamante é um homem negro, o que por si só racializa todas (as) suas relações”.

“Pelas características apreciáveis em audiência, percebe-se que o reclamante é um homem pobre, negro, sem deficiência, que ocupa cargo de baixo status na hierarquia da ré (a universidade)”, diz a decisão. “Escolheu-se justamente o funcionário com pouco potencial de defesa para rir. Vejam: o alvo não foi o reitor ou o professor titular ou catedrático. Estes poderiam decidir o que fazer com os subordinados espirituosos. Seria uma escolha deles, em razão do status de seu cargo. Não, a brincadeira foi feita com o vigia, que, sem qualquer poder de resistência, só pode sentir a humilhação.”