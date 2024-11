Ginecologista morre durante plantão em maternidade de Sergipe

A médica ginecologista Louise Matos Rocha, 33 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (19/11), enquanto estava no horário de descanso do plantão laboral. Ela trabalhava no Hospital e Maternidade Amparo de Maria, na cidade de Estância, em Sergipe.

De acordo com o perfil do hospital nas redes sociais, a médica foi "encontrada desacordada" no momento em que estava no descanso. "Apesar de todos os esforços da equipe médica para reanimá-la, infelizmente, ela não resistiu", afirmou a unidade de saúde, em nota.

A equipe de comunicação do hospital também solidarizou-se com a família e amigos da médica. " Dra. Louise deixa um legado de amor e cuidado que jamais será esquecido. Que ela descanse em paz", finalizou.

