Presidente do Paraguai é hospitalizado no RJ após passar mal durante o G20

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, passou mal e precisou ser internado nesta segunda-feira (18/11), no Rio de Janeiro. Peña está na cidade para participar da cúpula do G20.

Santiago teria sido retirado do encontro do G20 após sentir dores no peito. Segundo o G1, foi levado até um ambulatório no Museu de Arte Moderna, local onde ocorre a reunião, onde um exame de eletrocardiograma identificou alterações.

Nas redes sociais, o vice-presidente paraguaiano, Pedro Alliana, informou que conversou com Santiago, que afirmou estar bem. "Falei com o presidente Santiago Peña, que está no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro, Brasil, após uma doença leve. Ele está bem e aguarda o resultado dos exames médicos", explicou.

Conversé con el presidente Santiago Peña, quien se encuentra en el Hospital Samaritano de Río de Janeiro, Brasil, tras una leve indisposición. Se encuentra bien y a la espera de los resultados de sus exámenes médicos. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 19, 2024

Em nota, o Hospital Samaritano informou que o estado de saúde do presidente é estável. "O hospital Samaritano Botafogo informa que o Sr. Santiago Peña, presidente do Paraguai, deu entrada na unidade na noite de hoje (18/11). O paciente apresentou mal-estar no período da tarde e, por segurança, foi para o hospital fazer exames de diagnósticos. O chefe de Estado passa bem e seu estado de saúde atual é estável", disse na íntegra.