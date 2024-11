Maioria dos brasileiros acredita que país é racista, segundo Datafolha

A maioria da população do Brasil é racista, acreditam 59% dos brasileiros entrevistados em pesquisa Datafolha, publicada na noite de terça-feira (19/11), véspera de o país celebrar o feriado do dia Consciência Negra, nesta quarta (20/11).

Para elaborar o panorama da opinião pública sobre o racismo no país, o instituto entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios de todas as regiões do Brasil, entre os dias 5 e 7 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os dados também apontam que 30% dos entrevistados disseram que a menor parte dos brasileiros é racista, 5% declarou que todas as pessoas são racistas, 4% ninguém é racista e 2% das pessoas consultadas não souberam responder. Entre entrevistas com mulheres, 74% afirmam considerar que todos ou a maior parte dos brasileiros são racistas. Essa porcentagem que fica em 53% entre homens.

Percepção do racismo

Quanto ao impacto do racismo, 56% dos entrevistados pretos relataram sofrer mais com a descriminação racial. Esse índice cai para 17% entre os entrevistados que se consideraram pardos e para 7% no caso de brancos.

A sensação de que a discriminação racial aumentou nos últimos anos é corroborada por 45% dos entrevistados. Já 35% creem que o racismo permaneceu igual e 20% que o preconceito racial tem diminuído. Pretos formam maioria entre aqueles que têm a percepção de que a discriminação racial cresceu (54%), enquanto 37% dos brancos responderam dessa maneira.