Treinador denuncia caso de racismo em jogo de futebol no DF

Na véspera do Dia da Consciência Negra, o técnico de uma escolinha de futebol denunciou que seus jogadores teriam sido vítimas de ofensas racistas, nesta terça-feira (19/11), durante uma partida do torneio Dani Cup Brasil 2024, que ocorre no Gama, com jovens de até 14 anos.

Ao Correio, o treinador da equipe Camisa 10, André Luiz Nascimento, disse que o caso ocorreu durante o jogo do seu time contra uma equipe mexicana. “O jogo estava duro, momento em que os meus jogadores começaram a ser chamados de ‘mono’ (macaco, em espanhol). Eu, como treinador, não posso deixar uma situação como essa passar batido”, relatou.

Segundo André Luiz, após saber das ofensas, os próprios jovens decidiram sair de campo e tiveram seu apoio. “A gente não está brigando para continuar no campeonato, nem queremos mais jogar, só queremos que a organização tome algum partido sobre o que ocorreu”, comentou.

Ainda de acordo com o treinador da equipe do DF, o caso foi relatado para a organização do torneio. “Pediram que a gente continuasse jogando, o que neguei prontamente”, afirmou. “Existe uma regra da competição, que fala sobre racismo, mas ela não está sendo cumprida”, acrescentou Nascimento.

O treinador disse ainda que o time tem um jogo, do mesmo campeonato, marcado para esta quarta-feira (20/11). “Mas não vamos jogar, apenas entrar em campo, protestar pelo caso ocorrido e sair de campo novamente”, garantiu. “Não estamos fora da nossa razão. Somos vítimas e as pessoas querem dar mais atenção para o agressor. É lamentável”

Todos os envolvidos foram para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) I, na Asa Norte, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Em nota, a organização da Dani Cup disse que tem compromisso com o respeito, a inclusão e a valorização da diversidade. “Repudiamos veementemente qualquer tipo de discriminação, incluindo atos de racismo, que são inaceitáveis em nossa competição ou em qualquer ambiente”, pontuou.



Em relação à denúncia envolvendo o caso, a organização informou que as medidas cabíveis foram tomadas. “No entanto, considerando que a situação envolve menores de idade e está sendo tratada sob segredo de justiça, não podemos nos pronunciar ou fornecer mais detalhes no momento”, acrescentou a nota.

“A Dani Cup reitera seu propósito de promover o esporte como uma ferramenta de união, aprendizado e respeito mútuo, e continuará trabalhando para garantir que o ambiente de nossos eventos seja seguro, inclusivo e acolhedor para todos”, concluiu o texto enviado à reportagem.