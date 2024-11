Após comer cocaína, bebê de 1 ano é internado em estado grave

Um bebê de um ano está internado em estado grave, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel, no Paraná, após comer cocaína. O caso ocorreu no sábado (16/11), em um bar na cidade e de acordo com a Polícia Civil paranaense, os pais da criança foram presos em flagrante por lesão corporal culposa e omissão de socorro.

Ainda segundo a Polícia Civil, os pais notaram que o bebê apresentava um comportamento diferente. Quando foram socorrer a criança, os pais encontraram um papel na boca dela. Logo em seguida, o menor começou a sofrer convulsões e rapidamente foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde sofreu pelo menos duas paradas cardiorrespiratórias.

O caso ainda segue sob apuração da Polícia Civil do Paraná. Segundo informações da Rede Massa, investigadores quem descobrir como a criança teve acesso à droga, para encontrar os responsáveis.