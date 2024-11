Carlo Acutis, conhecido como padroeiro da internet, será canonizado em abril

A canonização de Acutis está marcada para ocorrer no Jubileu dos Adolescentes, que será realizado de 25 a 27 de abril do próximo ano - (crédito: Divulgação)

O Papa Francisco anunciou que irá canonizar Carlo Acutis, jovem conhecido como um "influencer da santidade", em abril de 2025. A notícia foi dada nesta quarta-feira (20/11), durante um evento sobre o direito das crianças.

A canonização foi aprovada em 23 de maio deste ano, por meio de um decreto. Em 1º de julho, o Papa anunciou que o evento ocorreria em uma data a ser determinada. O bispo de Assis, Domenico Sorrentino, havia antecipado nos últimos meses que o Papa queria que a canonização ocorresse "no ano jubilar que começará dentro de alguns meses”.

Leia também: Estudante de medicina é morto com tiro no peito durante abordagem policial

Acutis morreu aos 15 anos em 2006, vítima de uma leucemia. Ele era conhecido como "padroeiro da internet", pelo seu trabalho de evangelização digital. Ele teve dois milagres reconhecidos pelo Vaticano, o que abriu caminho para facilitar a canonização.

Nascido em Londres, na Inglaterra, passou a infância e a adolescência em Milão, na Itália. O garoto gostava muito de jogar videogames e de ciência da computação, o que o fez aprender sobre o tema por conta própria, e tornou-se devoto da Virgem Maria durante a infância.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele decidiu criar um site para registrar todos os milagres reconhecidos pela Igreja Católica e usou o espaço para evangelizar novos fiéis. O trabalho com tecnologia, que ajudou a ampliar o conhecimento da religião, rendeu o apelido de “padroeiro da internet”.

O corpo de Carlo foi exumado e atualmente está exibido no Santuário do Despojamento da cidade de Assis, na Itália, vestindo roupas comuns para um adolescente.

Além de Carlo, outro jovem também será canonizado: Frassati, um estudante de Turim, na Itália. Ele é um dos beatos mais conhecidos entre as novas gerações de católicos, considerado um dos santos "sociais" da Itália.

A canonização de Acutis está marcada para ocorrer no Jubileu dos Adolescentes, que será realizado de 25 a 27 de abril do próximo ano; e a de Frassati no Jubileu dos Jovens, de 28 de julho a 3 de agosto.