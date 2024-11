Ibama apreende cabeças de animais silvestres em exposição ilegal

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu cabeças e outras partes de animais silvestres que estava à venda em uma exposição ilegal no Mato Grosso do Sul. Entre as espécies, estavam cabeças de onças pintadas e pardas, de jacarés e de queixadas, tipo de porco silvestre ameaçado de extinção. Ação aconteceu na quarta-feira (20/11).

A operação encontrou ainda arcadas dentárias de tubarão, chifres de cervo-do-pantanal, e “troféus” com cabeças de peixes dourado e pintado. O estabelecimento foi condenado a multa de R$ 24 mil, total equivale a valores de R$ 500 e R$ 5 mil por animal, sendo o maior em caso de animais em risco de extinção. Os responsáveis devem responder a processo por crime ambiental.

A Lei Federal de Crimes Ambientais, Lei 9.605/98, prevê multa e detenção de seis meses a um ano para exposição de espécies de fauna silvestre, nativa ou em rota migratória