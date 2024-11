Filhote de "golden-shi tzu" chega ao peso do pai com apenas dois meses

Um romance inesperado encantou a internet quando a golden retriever Nina apareceu com os filhotes pela primeira vez, em outubro. Os nove bebês da ninhada, no entanto, são resultado de uma mistura incomum: uma golden com um shi tzu. Agora, com apenas dois meses, Maui, o filhote que ficou com a família dos tutores de Nina, alcançou o tamanho do pai.

Thor, o pai dos filhotes, pesa 7,5kg, padrão para um shi tzu adulto. Enquanto isso, Maui alcançou a marca de 7kg na quarta-feira (20/11), com 61 dias de vida. Um golden retriever pesa, em média, 45kg na vida adulta.

O cruzamento entre Nina e Thor aconteceu em um hotel para pets onde estavam hospedados. A tutora, Márcia Tasca, destaca que o acontecimento não foi intencional.

O reencontro dos dois aconteceu no fim de outubro, pouco depois de a paternidade ser anunciada nas redes sociais das tutoras. "Olá pessoal, eu sou o Thor (nome super adequado). Tô aqui pra dizer que eu não sabia que eu tinha sido pai. Só me apaixonei por uma loira linda, sem entender das consequências. Minha sogra, tinha decidido não contar pra minha família e por isso só apareci agora", diz o post.

Apesar de ter puxado as cores do pai, preto com detalhes brancos, Maui tem o porte e a fisionomia de um golden retriever. Todos os filhotes nasceram com a pelagem preta, diferente da mãe, que é dourada. Todos os outros filhotes, incluindo "Zé Milagres", que nasceu com apenas 100g, estão saudáveis e já foram adotados.