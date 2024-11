Homem tenta sequestrar criança que estava com babá em São Paulo

O caso ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Ó, no bairro Limão - (crédito: Reprodução/Freepik)

Uma criança de apenas três anos sofreu uma tentativa de sequestro, na última quarta-feira (20/11), em São Paulo, quando um homem tentou arrancá-la da mão de sua babá. O caso ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Ó, no bairro Limão.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram uma mulher andando com a criança, quando um homem vestido de preto atravessa a rua e se aproxima. O suspeito continuou seguindo os dois e pediu que o menino segurasse sua mão.

Na sequência, o menino se assusta e a babá o pega no colo. Segundo o G1, os dois voltaram para a entrada do condomínio, mas o homem continuou atrás deles. Ele segurou a mulher pelo cabelo e a jogou na grama com a criança.

Ela tentou levantar e levou um chute do autor, que segurou a criança no colo. Um outro homem que viu a cena correu atrás do suspeito e o segurou. Nesse momento, a babá se levantou e resgatou a criança.

O autor foi localizado e detido na tarde desta sexta-feira (22/11).