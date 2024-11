Homem é espancado, morto e jogado em ribeirão por furtar bike de traficante

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas dos sete suspeitos de assassinar um homem, que foi espancado e depois atirado no Ribeirão do Arrudas, na altura do Bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte, na última quinta-feira (21/11).

Segundo as primeiras investigações, o crime teria sido cometido por vingança. Os policiais apuraram que a vítima teria roubado uma bicicleta na região e que pertenceria a uma pessoa ligada ao tráfico de drogas.

O homem teria sido pego, torturado e assassinado e, em seguida, tido o corpo jogado no ribeirão. Segundo informações da Polícia Militar, ele apresentava muitos ferimentos.

O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML) e ainda não foi identificado.