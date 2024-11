Morte de delator: Justiça manda prender vendedor

A Justiça decretou a prisão temporária de Matheus Augusto de Castro Mota, o segundo acusado de envolvimento na execução de Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, que fechou um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo para detalhar operações do Primeiro Comando da capital (PCC). Matheus é comerciante de carros e suspeito de fornecer os dois veículos usados pelos executores do assassinato.

Gritzbach foi morto em 8 de novembro, na área de desembarque do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Dois homens encapuzados e armados com fuzis atiraram 27 vezes na direção do delator. Gritzbach foi atingido por 10 tiros. Uma das balas também matou o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais.

Os criminosos, que até agora não foram identificados, estavam em um Gol preto, abandonado pouco depois do crime em Guarulhos. Na sequência, os investigadores descobriram que a dupla de matadores usou um Audi preto para continuar em fuga. Por fim, os dois assassinos apanharam um ônibus. A força-tarefa que investiga o crime cumpriu oito mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a Matheus Augusto, entre eles um sítio, onde um caseiro foi preso por porte ilegal de arma — portava um revólver sem registro.

O negociante de veículos conseguiu escapar pouco antes de um dos lugares em que a polícia chegou. Ele já havia sido preso anteriormente sob a acusação de prestar o mesmo serviço para bandidos.

Fuga para o Rio

Além de Matheus Augusto, a polícia conseguiu na Justiça a decretação da prisão de Kauê do Amaral Coelho, de 29 anos, olheiro do PCC e que estava no saguão do aeroporto. Ele é apontado como responsável por identificar Gritzbach para os executores. A polícia tentou prendê-lo na terça-feira passada, mas ele conseguiu escapar.

Depois do crime, Kauê saiu de São Paulo e escondeu-se no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ali, ele teria sido expulso por traficantes de droga em razão da repercussão do caso e da decretação da sua prisão pela Justiça.

Entre as principais hipóteses para tentar esclarecer o assassinato estão as suspeitas de uma conexão criminosa entre integrantes do PCC, policiais civis em vários negócios ilícitos. Policiais militares faziam a escolta pessoal do delator — que atuava no ramo imobiliário e havia sido ameaçado por alguns de seus desafetos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Matheus Augusto e de Kauê.