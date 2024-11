Mulher morre afogada durante enchente em Uberlândia

Uma mulher de 28 anos morreu na madrugada deste domingo (24/11), levada por uma enxurrada na Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela se torna a primeira vítima registrada no atual período chuvoso.

Segundo a Defesa Civil, ela e o marido estavam no carro quando foram surpreendidos pela chuva forte. Quando a água invadiu o veículo, eles saíram e se abrigaram por perto. Pouco depois, o carro do casal foi atingido por outro e carregado pela força da água, momento em que ambos perderam o ponto de apoio. Sem ter onde se segurar, a mulher foi levada pela enxurrada e se afogou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Civil e o SAMU foram acionados e foram realizadas tentativas de reanimação, sem sucesso. A morte foi constatada no local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima é uma influencer digital.

Quatro ocorrências de quedas de árvores também foram registradas no percurso da enxurrada.

Leia também: Chuva eleva riscos de acidentes para motociclistas no DF

A Defesa Civil de Uberlândia informou que choveu cerca de 55 mm em apenas 30 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a Avenida Rondon Pacheco sofreu danos significativos por conta do alagamento.

Equipes do COMPDEC, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Horto Municipal, CBMMG e Polícia Militar atuaram na interdição da via para retirada de árvores caídas, limpeza e restauração das condições de trafegabilidade

Ainda segundo os bombeiros, não houve interrupção do serviço de energia elétrica, nem do abastecimento de água. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).