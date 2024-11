Chuva eleva riscos de acidentes para motociclistas no DF

Com a chegada das chuvas ao Distrito Federal em outubro, os riscos para acidentes de trânsito também crescem. Em 2024, até o mês de setembro, motos estiveram envolvidas em 82 dos 258 sinistros fatais de trânsito na capital, matando 57 pessoas. Diariamente, circulam pelas vias do DF 276.016 motocicletas, um aumento de 4,09% em relação à frota registrada em 2023. Esse número representa 13,3% da frota veicular distrital.

De acordo com o Sindicato dos Motociclistas Profissionais (Sindmoto), existem cerca de 30 mil motofretistas ativos no DF, que precisam redobrar os cuidados no dia a dia enquanto equilibram a necessidade de fazer entregas rápidas para agradar tanto às empresas contratantes quanto aos consumidores.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sustos

Muitos trabalhadores, como Silvestre Junior Rodrigues, dependem das motos para garantir sua renda mensal. O homem de 24 anos reconhece que sem o veículo não sabe se teria condições de sustentar o filho de 6 anos e a mulher, ainda que ela também trabalhe como cozinheira. "Minha mulher trabalha, mas não é uma renda que eu posso afirmar que dá para nos manter durante o mês. Então, no caso, eu dependo muito da moto e do meu serviço."

As chuvas e a incerteza financeira fazem com que Silvestre tenha atenção redobrada durante as chuvas. No começo de outubro, ele levou um susto que reforçou a importância desses cuidados extras. O motoqueiro trabalhava nas ruas quando um carro, que não o enxergou pela falta de visibilidade causada pelo temporal, atravessou um sinal vermelho e o acertou.

O acidente, ainda que não tenha causado ferimentos graves ao motociclista, fez com que ele passasse a pilotar em velocidades menores, tentando ser mais consciente das ações dos outros veículos ao seu redor. A dependência da motocicleta para receber seu salário e as dificuldades passadas enquanto consertava seu meio de locomoção serviram de lições importantes sobre a segurança no trânsito.

Assim como Silvestre, Silas Moraes, de 29 anos, também passou por um acidente que o marcou. Sob chuvas fortes, um carro entrou no corredor e, na tentativa de desviar, o piloto acabou deslizando. Ele conseguiu evitar lesões severas, mas sua moto levou a pior. "Se me machucar ou perder a moto, fico na mão", lamenta.

Ele comenta que as empresas podem oferecer uma ajuda ao trabalhador em caso de acidentes, mas que muitas não têm condições de oferecer esse suporte. Ele reconhece a dificuldade de manter a entrega rápida que os consumidores pedem enquanto se protege de acidentes, mas acredita que a velocidade faz parte do serviço oferecido. Para isso, ele diz que se protege por meio da direção defensiva, prestando atenção maior no trânsito durante o trabalho.

Segurança

O especialista em atividades de trânsito Pedro Brito de Arruda, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), alertou sobre os cuidados que os motociclistas precisam ter durante o período chuvoso. Ele recomenda que seja feita uma checagem prévia para garantir que o veículo esteja em condições ideais de tráfego. É importante, por exemplo, avaliar a calibragem dos pneus, a lubrificação da corrente e o funcionamento dos freios e da parte elétrica.

Outras dicas incluem a direção defensiva, com velocidade reduzida e atenção redobrada aos arredores. Em casos de tempestades, a recomendação do Detran-DF é de que o motociclista procure um local seguro para parar ou estacionar e aguardar o momento adequado de voltar à pista. Caso a visibilidade esteja baixa, também é importante o uso de itens retrorrefletivos, para que outros motococlistas consigam enxergar o piloto na pista.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho