Morte de influencer é a primeira do período chuvoso do ano em Minas Gerais

Minas Gerais registrou a primeira morte em decorrência dos temporais no estado desde setembro deste ano, início do período chuvoso de 2024/2025. Jhei Soares Martins, de 28 anos, morreu ao ser arrastada por uma enxurrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste domingo (24/11). Segundo a Defesa Civil estadual, 13 cidades mineiras decretaram situação de emergência por causa das chuvas.

O número aumentou 85,7% em uma semana, conforme dados apresentados pelo órgão no último domingo (17/11). Na ocasião, sete municípios haviam registrado anormalidades como tempestades, vendavais e queda de granizo.

Entre os municípios estão: Brazópolis, em 24 de setembro; Galileia, em 10 de outubro; Mendes Pimentel, em 18 de outubro; Rochedo de Minas, em 19 de outubro; Tapira, em 24 de outubro; Guaranésia e Uberaba, em 28 de outubro; São José da Safira, em 13 de novembro; Conselheiro Pena, Alfenas, São Geraldo do Baixio e Franciscópolis, em 11 de novembro; e Carlos Chagas, em 18 de novembro. Os alertas seguem válidos até março, abril e maio de 2025.

Os dados do boletim de hoje apontam aumento das ocorrências drásticas no estado em comparação ao último ano. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em 22 de novembro de 2023, sete municípios haviam decretado situação de emergência. Naquele período, dois óbitos causados diretamente pelas precipitações foram registrados, um em Cássia e outro em Pedralva.

Até agora, o Governo de Minas Gerais não registrou mortes causadas pelos efeitos das chuvas durante o período chuvoso de 2024/2025, iniciado em 22 de setembro deste ano. No entanto, 140 pessoas necessitam de abrigo público como habitação temporária devido a danos ou riscos em seus domicílios. Outras 293, afetadas diretamente por desastres, precisaram desocupar suas casas e foram encaminhadas para residências de parentes ou amigos.

Tragédia em Uberlândia

Segundo a Defesa Civil, em apenas 30 minutos choveu cerca de 55 mm na região. O Corpo de Bombeiros recebeu o primeiro chamado às 0h50. De acordo com os militares, Jhei e Wallison, seu marido, estavam dentro do carro quando a água começou a subir. Outro veículo colidiu com o deles e, em desespero, o casal saiu do carro.

Vídeos gravados por moradores que estavam em um estabelecimento na Avenida Rondon Pacheco mostram Jhei e Wallison se segurando no carro em meio à correnteza. Uma escada foi esticada na direção do veículo na tentativa de salvar o casal. A influencer perdeu o apoio e foi arrastada pela enxurrada. O corpo de Jhei foi encontrado por volta de 1h25.

De acordo com avaliação do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental (ICHPO), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), as fortes chuvas que atingiram Uberlândia na madrugada deste domingo (24/11) foram um fenômeno meteorológico extremamente raro. A nota técnica divulgada pelo Corpo de Bombeiros aponta que as precipitações ocorreram em uma área de abrangência reduzida e com formação rápida, dificultando a previsão e a emissão de avisos.

Repercussão

A morte de Jhei foi lamentada por seguidores, familiares e amigos. Pelas redes sociais, Wallison afirmou que o momento tem sido "muito difícil". Ele agradeceu as mensagens de apoio recebidas, mas disse não estar em condições de responder a todas.

"Agora está muito difícil por aqui. Eu só queria ela de volta", publicou. O casal estava junto há mais de oito anos. O velório de Jhei está marcado para começar às 17h deste domingo (24/11), no cemitério Bom Pastor, em Uberlândia. O sepultamento ocorrerá na tarde de segunda-feira (25/11).

Jennifer tinha 60 mil seguidores em seu perfil no Instagram, chamado “Provador Fashion”. Na página, ela falava sobre moda, estilo de vida e maquiagem, além de divulgar jogos de apostas. Sua última postagem foi feita na noite de sábado (23/11), quando atualizou a foto do perfil. Pouco depois, Jhei compartilhou momentos ouvindo música e se divertindo com o marido, e, às 0h25, a última publicação foi um vídeo com o texto: “indo ser jovem”.

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou a morte da influenciadora Jhei Soares. Em uma publicação no X, Zema declarou: "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Neste período, evite áreas de risco e com histórico de alagamentos. Acione a Defesa Civil pelo 199 sempre que necessário."

Mais cedo, o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progressistas), postou uma nota de pesar, solidarizando-se com familiares e amigos de Jhei Soares. "Sei que é um momento de muita dor para todos, mas peço a Deus que conforte o coração de cada um de vocês e a receba em Sua moradia", afirmou.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.

Pelos meios de redes sociais, os alertas podem ser acompanhados pelo Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço é gratuito.

