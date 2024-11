123 Milhas: clientes têm até amanhã para contestar valores devidos

Tem direito à restituição os consumidores lesados de todas as empresas do Grupo 123 Milhas - (crédito: Juca Varella/Agência Brasil)

Os clientes lesados pela companhia 123 Milhas têm até terça-feira (26/11) para solicitar inclusão na lista de credores ou contestar valores a serem recebidos no processo de recuperação judicial da empresa. A solicitação deve ser feita somente pelo site oficial mantido pelos Administradores Judiciais nomeados pela 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, disponível no endereço eletrônico rj123milhas.com.br.

As contestações devem ser feitas obrigatoriamente pelo site oficial. Pedidos feitos por fora, incluindo petições no processo, serão desconsiderados. A lista de credores com os respectivos valores a serem recebidos está disponível na página “Lista 123 Milhas”.

Tem direito à restituição os consumidores lesados de todas as empresas do Grupo 123 Milhas: 123 Viagens e Turismo LTDA (123 Milhas), Art. Viagens e Turismo LTDA (HotMilhas), MM Turismo & Viagens S.A (MaxMilhas), LH Lance Hotéis LTDA (Lance Hotéis) e Novum Investimentos Participações S/A. Na lista, devem constar clientes que tinham valores ou serviços a receber da 123 Milhas e da HotMilhas até a 29/08/2023 ou que tinham valores a receber Max Milhas e Lance Hotéis até 21/09/2023.

A Defensoria Pública de Minas Gerais disponibiliza cartilha com orientações para os consumidores prejudicados.