Elefante-marinho volta ao mar depois de ter encalhado no litoral de SP

Um elefante-marinho-do-sul fêmea que havia encalhado no litoral de São Paulo conseguiu voltar para o mar após uma semana de monitoramento. A espécie foi resgatada pelo Instituto Gremar em 13 de novembro na Praia das Astúrias, no Guarujá (SP). Embora tenha voltado ao mar na quarta-feira (20/11), a equipe segue monitorando as praias próximas caso o animal queira voltar para descansar na faixa de areia.

Devido ao aumento do fluxo de turistas no feriado, o elefante-marinho foi transportado para um lugar mais reservado, a Praia do Monduba, que fica no mesmo município. A mudança de local foi feita com apoio logístico do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMAR), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Guarda Civil Municipal e Exército Brasileiro. No local, o animal teve acesso à sombra e água e foi monitorado, hidratado e medicado regularmente.

Exames mostraram que o animal estava abaixo do peso e apresentava sinais de exaustão, além de escoriações e presença de algas e epibiontes no corpo. Em postagem nas redes sociais, o Instituto Gremar afirmou que o elefante-marinho apresentou melhoras significativas e mostrou-se mais reativo aos manejos. A resgatada voltou para a água por volta de 13h da quarta-feira, momento em que se sentiu confortável para sair do recinto.

A ação faz parte do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMB-BS).