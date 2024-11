MP recomenda arquivamento de investigação contra Gusttavo Lima

O Ministério Público de Pernambuco recomendou à Justiça nesta segunda-feira (25/11) o arquivamento da investigação que imputava ao cantor Gusttavo Lima os crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na operação que mirou a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora do Corinthians.

Para o MP-PE, a investigação, que também tem como alvo outros dois donos da VaideBet, os empresários José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha, não têm elementos que demonstrem que os valores das “operações suspeitas” são provenientes de atividades ilegais.

Em um ofício de 18 páginas obtido pelo Correio, o Ministério Público diz também que há “absoluta inexistência” de correlação dessas movimentações financeiras com o investigado Darwin Henrique da Silva Filho, “possível contraventor do jogo do bicho” e proprietário da bet Esportes da Sorte, atual patrocinadora máster do Corinthians.

No caso de Darwin Filho, no entanto, o órgão recomendou a manutenção das investigações. Na visão do MP-PE, ficou comprovado que há um esquema de lavagem de dinheiro em suas empresas para despistar a origem de recursos do jogo do bicho.

