Lobista é preso em operação da PF que investiga venda de sentenças

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (26/11), o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves. O lobista é um dos alvos da operação da PF, deflagrada nesta terça-feira (26/11), que apura um suposto esquema de venda de sentenças judiciais. Conforme apuração do Correio, a prisão preventiva foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin.

A operação, denominada Sisamnes e autorizada pelo STF, também realiza buscas nas residências dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho, ambos estavam afastados do TJMT desde agosto, conforme informações divulgadas pelo G1. O Correio tenta contato com o tribunal, mas até a publicação da matéria, não obteve resposta.

Ao todo, são cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal, além deum mandado de prisão preventiva. Ações cautelares também foram implementadas, como a instalação de monitoramento eletrônico, afastamento de servidores e membros do Judiciário de suas funções, bem como o sequestro, arresto e bloqueio de bens e valores dos envolvidos nas investigações.

Segundo a PF "as investigações apontam para um suposto esquema de venda de decisões judiciais, envolvendo advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e magistrados".

Ainda de acordo com as investigações, os suspeitos exigiam pagamentos para favorecer partes em processos judiciais por meio de decisões que atendiam a seus interesses. Também estão sendo analisadas transações ligadas ao vazamento de informações confidenciais, incluindo dados sobre operações policiais.



O Correio não conseguiu contato com a defesa do lobista preso. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.