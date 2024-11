Idosa morre após rompimento de adutora no Rio de Janeiro

O Centro de Operações do Rio disse que equipes da Prefeitura estão na Rua das Opalas para fazer reparos após o rompimento da adutora - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma idosa de 80 anos morreu soterrada em casa após uma adutora se romper no bairro Rocha Miranda, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. A casa da vítima desabou por causa da força da água do sistema de tubulação, na madrugada desta terça-feira (26/11).

Segundo a concessionária Águas do Rio, equipes operacionais e de responsabilidade social estão mobilizadas para realizar o reparo e atender os moradores da região atingida.

O Centro de Operações do Rio também disse que equipes da Prefeitura estão na Rua das Opalas. Há interdição da pista na altura da Rua dos Diamantes.

Equipes da Prefeitura do Rio estão na Rua das Opalas, após o rompimento de uma adutora. Em função do rompimento, houve queda de estrutura, na altura da Rua dos Diamantes.



O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe do quartel de Irajá se deslocou para a casa afetada, na Rua das Opalas, em Rocha Miranda, por volta das 3h30.



